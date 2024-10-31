Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigarayı Bırakma Polikliniği, tiryakileri bağımlılıktan kurtarıyor. Hastanede bağımlılık seviyesi ölçülüyor, ardından kişiye göre tedavi yöntemleri belirleniyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği, tiryakileri sigarayı bırakmaya davet ediyor. Sigara ile mücadele etmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Sigara Bırakma Polikliniği uzmanı Dr. Büşra Eskifuruncu, tiryakilerin sigara polikliniğine gelerek bağımlılıktan kurtulabileceğini belirtti. Dr. Eskifuruncu; "Polikliniğimiz yaklaşık olarak 10 yıldır hizmet vermektedir. Bizler de burada her hafta salı günü sigarayı bırakmaya çalışan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle belirtmek istediğim bir konu var ki, buradaki hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir ve sosyal güvencesi olmayan hastalarımız da bizden hizmet alabilirler’’ dedi.

Sigarayı bırakmak için polikliniğe başvuran Mahsun Ülker; "Daha önce etrafımda sigara bırakmaya çalışan ve buraya gelen arkadaşlarım oldu. Ben de polikliniğe başvurdum. Sigara bırakmaya çalışıyorum umarım başarılı olurum’’ ifadelerini kullandı.