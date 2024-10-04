Afyonkarahisar’da sıfır kilometre SUV araçları taşıyan tırın önünde seyreden bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin Belediye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sıfır kilometre SUV araçları taşıyan M.D. idaresindeki 34 BD 7276 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen F.D. idaresindeki 42 RN 911 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan M.D., sıkıştığı tırın kupasından itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada tırda yüklü SUV araçların bazılarında hasar meydana geldi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.