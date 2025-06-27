Sakarya Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ile Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından, öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmak ve sürdürülebilirlik politikalarına katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Kampüste Sıfır Atık" temalı yarışmalar, öğrencilerden ilgi gördü.

Sıfır Atık vizyonuyla yürütülen yarışma, üniversitenin çevre dostu kampüs hedefiyle bütünleşerek öğrencilerin aktif gözlemlerine ve çözüm odaklı yaklaşımlarına dayalı içerik üretmelerini teşvik etti. Yarışmalarda, atıkların kaynağında ayrıştırılması, depozito iade sistemi, geri dönüşüm, yeniden kullanım gibi konular özgün bakış açılarıyla işlendi.

"Kampüste Sıfır Atık: Sen Anlat" temasıyla düzenlenen video yarışmasında öğrenciler, sıfır atık sistemine dair gözlemlerini kısa video içerikleriyle ortaya koydu. Video ve fotoğraf kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu tarafından teslim edildi.

Yarışmalar çerçevesinde katılımcılardan yalnızca mevcut uygulamaları belgelemeleri değil, aynı zamanda sistemin daha etkin işlemesine yönelik öneriler geliştirmeleri beklendi. Bu yaklaşımla hem bireysel çevresel sorumluluk desteklenmiş hem de Sakarya Üniversitesinin sürdürülebilirlik politikalarına öğrencilerin katkısı güçlendirilmiş oldu.