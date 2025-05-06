Denizli’nin Çivril İlçesine bağlı Özdemirci Mahallesi’nde yüzyıllardır şifa dağıtan çeşme, mahalle sakinlerinin desteğiyle restore edildi. Yenilenen yüzüyle hastalara şifa olmaya devam edecek çeşmede, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Denizli’nin Çivril İlçesine bağlı Özdemirci Mahallesi Kayaönü mevkiinde bulunan ve yüz yıllardır insanlara şifa dağıtan suyun çeşmesi mahalle sakinlerinin desteği ile yenilendi. Yenilenin yüzüyle dertlere derman olmaya devam edecek çeşme de bu yıl ilk kez yaklaşık üç bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına mahalle sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Kendilerine destek olan hayırsever mahalle sakinlerine teşekkür eden Özdemirci Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Alacıoğlu, "Mahallemizin yakınlarında bulunan Kayaönü mevkiinde ( Sarı Kaya Şehri) yıllardır kendi cazibesiyle akan şifalı suyun şeker, mide, guatr, karaciğer yetersizliğine, bağırsak ve iç hastalıklarına içmek sureti ile. Cilt hastalıklarına da banyo yapmak suretiyle, iyi geldiği söylenir. Bu suyla ilgili daha öncede tahliller yapıldı. Şifalı suyumuzun yapılan tahlillerinde mineral demir ve asit oranı bakımından oldukça yüksek sodyum klorür kalsiyum sülfat ve bir karbonat iyonları gibi çözünen maddelerce zengin olduğu belirlenmiştir. Şeker, mide rahatsızlıkları, guatr, karaciğer yetersizliği bağırsak ve iç hastalıkları idrardaki albümünün oranını azaltıcı ve kanda birikmiş olan zehri vücuttan dışarı atıcı tesirleri gibi birçok hastalığa şifa olduğu, sindirimi kolaylaştırdığı için kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu bölgede daha önce şehir kuruluymuş. Şehrin kalıntıları halen mevcut. Yani bu sudan insanlar yüz yıllardır faydalanıyor, şifa buluyor. Burası kötü bir haldeydi. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle şifalı suyun çeşmesini yeniledik" dedi.

"Yol istiyoruz"

Şifalı suyun aktığı çeşmeye ulaşımı sağlayan 1.5 kilometrelik yolun toprak olduğunu yağmur ve kar yağışlarından sonra çeşmeye ulaşımın zor olduğunu anlatan Muhtar Alacıoğlu, "Çeşmemizin son halinin görünmesi, şifa arayanların mahallemize gelmesi için bu yıl ki geleneksel yağmur duamızı da çeşmemizin yanında yaptık. Katılımda çok yüksek oldu. Davetimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İnsan sağlığı için önemli olan bu şifalı suya ulaşımı sağlayan yol ne yazık ki toprak tarla yolu. Yağışlardan sonra oluşan çamur çeşmeye ulaşıma engel oluyor. Bu yolun biran önce düzeltilip asfaltlanmasını Çivril Belediyesinden, büyükşehir belediyemizden talep ediyoruz. Yüz yıllardır insanlara şifa dağıtan bu sudan daha çok insanın faydalanmasını istiyoruz. Mahalleli olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Şimdi belediyelerimizden yol desteği istiyoruz. Toprak yoldan bu çeşmeyi kurtarmalıyız" diye konuştu.

Öğle namazının ardından yapılan yağmur duası yapıldı. Yemek ikramının ardından dua sona erdi.