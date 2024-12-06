Siemens, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayarak, sürdürülebilirlik alanındaki güçlü ilerlemesini gösterdi. Şirket, 14 DEGREE hedefinden 7’sine zamanından önce ulaşarak önemli başarı elde etti.

Siemens’in, yeni yayınladığı 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nda ana hatlarıyla belirtilen kilit kilometre taşlarına ulaşarak sürdürülebilirlik alanındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, karbonsuzlaştırma, eşitlik ve istihdam sağlama alanlarında 14 iddialı hedefinden 7’sine zamanından önce ulaştı. İlk kez, 2024 mali yılında satılan Siemens ürünleri ve çözümleri, müşterilerin şirketin tüm değer zincirinde ürettiğinden daha fazla emisyonu (Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonları)1 önlemesini sağladı. Şirket, 2021 yılından bu yana hedeflerini, katı ve ölçülebilir temel performans göstergelerini kapsayan bütüncül bir yaklaşım olan stratejik sürdürülebilirlik çerçevesi DEGREE ile tanımlıyor.

Siemens AG İnsanlar ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Judith Wiese konuyla ilgili şunları söyledi: "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte teknolojiyi bir amaç doğrultusunda uygulama konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Teknoloji, dünyanın en acil sorunlarının çözülmesi açısından güçlü bir araç ve dijitalleşme müşterilerimizin ve ortaklarımızın kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemek hususunda kilit bir olanak sağlıyor. 2024 yılında iddialı hedeflerimize doğru güçlü bir ilerleme kaydetmeye devam ettik. Daha da ileriye, daha hızlı gitmeye kararlıyız".

Yapılana açıklamaya göre, Innomotics 1 Ekim 2024 tarihinde satıldığı için, rakamlar Innomotics olmaksızın şirketi yansıtıyor. Müşterilerinde azalttığı 144 milyon ton’luk karbondioksit (CO2) eşdeğeri emisyon kapsamına Innomotics dahil değil. 121 milyon ton CO2 eşdeğeri değer zinciri emisyonları Siemens Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını yansıtırken, Kapsam 3 iştirak emisyonlarına Innomotics dahil değil.

Siemens teknolojisi endüstriyel karbonsuzlaştırma ve kaynak verimliliğine yön veriyor

Şirketin endüstri, altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarındaki müşterileriyle çevre koruma ve karbonsuzlaştırma alanında büyük bir etkisi bulunmakta. Şirketin 2024 mali yılında müşterilerine satılan yenilikçi ürünleri, kullanım ömürleri boyunca yaklaşık 144 milyon ton sera gazı emisyonunu önleyecek. Bu rakam, şirketin 2024 mali yılında tüm değer zinciri boyunca (Kapsam 1, 2 ve 3) ürettiği 121 milyon ton emisyondan daha yüksek.

Siemens Sürdürülebilirlik Küresel Başkanı Eva Riesenhuber ise konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Siemens, sürdürülebilirlik dönüşümünün hızlandırılmasında doğru bir ortak. Müşterilerimize karbonsuzlaştırmayı teşvik edecek, kaynakları koruyacak ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını iyileştirecek yenilikler sunuyoruz. Kendi portföyümüzün enerji kullanıcıları olarak 2019’dan bu yana karbondioksit eşdeğeri (CO2e) ayak izimizi yüzde 60 oranında azaltarak aynı anda hem daha rekabetçi hem daha dirençli hem de daha sürdürülebilir olmanın mümkün olduğunu gösterdik".

Şirket, kendi faaliyetlerini karbonsuzlaştırılması hedefine planlanandan önce ulaştı

Şirket, iklim koruma çalışmaları kapsamında, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan CO2e emisyonlarını azaltma konusunda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Araç filosunun elektrifikasyonu ve üretim tesisleri ve binalarının verimliliği ve elektrifikasyonunun artırılması amacıyla şirketin kendi teknolojilerinin kullanılması da dahil olmak üzere 2022 mali yılında açıklanan kapsamlı yatırımlar etkisini sürdürüyor. Şirket, CO2e emisyonlarını 2019 baz yılına kıyasla yüzde 60 oranında azaltarak, 2025 yılına kadar kendi operasyonlarından kaynaklanan CO2e’yi yüzde 55 oranında azaltma şeklindeki ara hedefine bir yıl önceden ulaştı. Şirket, 2030 mali yılı sonuna kadar kendi operasyonlarında CO2e emisyonlarında yüzde 90 azalma sağlamayı ve 2050 mali yılına kadar değer zinciri genelinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı amaçlıyor. Şirketin 2030 ve 2050 emisyon azaltma hedefleri, 2024 mali yılındaki daha iddialı net sıfır standardı doğrultusunda Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından onaylanmış ve şirketin iklim değişikliğiyle mücadelede Paris Anlaşması’nın ana hedefine ulaşma taahhüdü yeniden teyit edilmişti.

Kaynak verimliliği: Yeni Siemens EcoTech ürün etiketi ve eko tasarım uygulama kapsamının genişletilmesi

Şirket kaynak verimliliğine yönelik hedeflerinde de iyi bir ilerleme kaydetti. Şirket, 2024 mali yılında donanım, yazılım ve hizmet alanlarında ‘Sağlam Eko Tasarım’ (RED) hedefine hız vererek tüm ürün ve hizmetlerinde çevresel ayak izini iyileştirme taahhüdünü daha da güçlendirmişti. Bugün, Siemens eko tasarım standardını başarma oranı yüzde 54’tür ve 2023 mali yılına göre yüzde 13 puan daha yüksek bir seviye elde etti. 2024 yılında Siemens EcoTech etiketi, şirketin döngüsel ekonomiyi teşvik etme ve sektörler genelinde kaynak verimliliğini artırma stratejisinin önemli bir bileşeni olarak kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu etiket müşterilere ürünlerin çevresel performansı hakkında kapsamlı bilgiler sağlamakta. 2024 mali yılında 25 binden fazla şirketin ürünü sürdürülebilir malzemeler, optimum kullanım, değer geri kazanımı ve döngüsellik olmak üzere üç boyutta pazarları, standartları veya önceki ürünleri geride bıraktığı için takdir kazanmıştı.

Yönetişim: Geleceğe yönelik iş uygulamaları geliştirilmesi

Yapay Zekâ (AI) iklim değişikliği de dahil olmak üzere küresel zorlukların ele alınmasında hızlandırıcı olarak kritik bir rol oynuyor. Şirket altyapıyı ve işletmeleri iyileştirmek üzere kullandığı endüstriyel yapay zekâ alanında lider konumda ve yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesine ve uygulanmasına önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu amaçla, sorumlu yapay zekâ ilkelerini iş süreçlerine ve portföyüne entegre etmek üzere fonksiyonlar arası verimli bir yapay zekâ yönetim takımı da kurmuştu.

İstihdam sağlamak: Çalışanlarımızın güçlendirilmesi, yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi

Yaşam boyu öğrenme alanında, şirket öğrenme olanakları, kariyer gelişimi ve istihdamı desteklemek üzere beceri geliştirme ve yeniden beceri kazandırma konusundaki faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmekte. Şirket büyüme zihniyetini teşvik ederek ve kapsayıcı, güçlendirici bir kültür geliştirerek, insanlar ve iş için sürdürülebilir başarıyı teşvik ediyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak, 2024 mali yılında yaşam boyu öğrenme ve sürekli eğitime toplam 442 milyon euro yatırım yaptı. (2023 mali yılı: 416 milyon Euro). Şirkette çalışanlar, küresel bazda kişi başına ortalama 27 saatlik dijital eğitimi tamamladı. Bir başka deyişle, 2023 mali yılına göre ortalama dört saat daha fazla eğitim alındı. Bu da şirketin 2025 yılına kadar ortalama 25 dijital öğrenim saati hedefini planlanandan bir yıl önce aştığı anlamına geliyor. Sürekli öğrenme her yıl yerine getirilmesi gereken temel bir öncelik olmaya devam etmekte, çünkü büyüme zihniyeti çalışanların gelişimi, uzun vadeli kariyer ve nihayetinde iş başarısı açısından kritik öneme sahip. Öğrenme ortaklarıyla iş birliği içinde, dünyanın herhangi bir yerinde şirkette çalışan herkes çeşitli öğrenme tercihlerini ve gereksinimlerini karşılamak üzere şu anda yaklaşık 180 bin dahili ve harici dijital öğrenme olanağına erişebiliyor. Buna ek olarak, şirket "MyLearning World" online eğitim platformunu ve sunduğu hizmetleri, özellikle yapay zeka kullanarak daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Eşitlik: Siemens’in üst düzey yöneticilerinin yüzde 32’si kadın

Siemens şirket içinde eşitliği teşvik etme hususunda da ilerleme kaydetmiş ve üst düzey yönetim rollerindeki kadın oranını yine artırdı. 2024 mali yılında, kadınlar üst düzey yönetici rollerinin yaklaşık yüzde 32’sini üstlendi. Referans yıl olan 2020’de, ise bu rakam yüzde 23 olarak gerçekleşti.

DEGREE: Sürdürülebilirliğe 360 derece yaklaşım

Şirket hedeflerini, sürdürülebilirliğin her açıdan ele alındığı stratejik çerçeve DEGREE aracılığıyla tanımlıyor. Teknoloji devi karbonsuzlaştırma, etik, yönetişim, kaynak verimliliği, eşitlik ve istihdamdan oluşan altı eylem alanında titizlikle tanımlanmış ve ölçülebilir temel performans göstergeleriyle bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.