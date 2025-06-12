Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Hatay’da sıcaktan bunalan öğrenciler, öğretmenleri ile su savaşı yaparak serinledi. Saatler süren su savaşında öğrenciler ve öğretmenler tepeden tırnağa ıslanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Hatay’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içerisinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. Belen ilçesinde bulunan Gazi Abdurrahman Paşa İlkokulu’nda hava sıcaklarından dolayı okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı su savaşı yapıldı. Öğrenciler ve öğretmenler doyasıya eğlenirken, ortaya renkli görseller çıktı. Etkinliğe katılan öğrenciler, su tabancaları ve su balonlarıyla saatlerce ıslandılar.

"Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz bu anlardan büyük keyif alıyor"

Okul Müdürü Mehmet Dönmez, öğrencilerin keyifle stres attığını dile getirerek, "Öğrencilerimizin yıl boyunca gösterdiği çabayı ödüllendirmek, onların hem eğlenmesini hem de stres atmasını sağlamak bizim için çok önemli. Bu tür sosyal ve eğlenceli etkinlikleri okulumuzda sürekli olarak gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz hem de velilerimiz bu anlardan büyük keyif alıyor" dedi.