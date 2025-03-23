Sakarya’da havaların ısınmaya başlamasıyla beraber bazı vatandaşlar soluğu yeşil alan ve parklarda aldı. Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlardan bazılar yürüyüş yaparken bazıları da çocuklarıyla eğlendi.

Sakarya’da hafta sonu güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen bazı vatandaşlar soluğu yeşil alan ve parklarda aldı. Şehrin Aziz Duran Parkı’na adeta akın eden vatandaşlardan bazıları banklarda oturarak, bazıları yürüyüş yaparak bazıları da çocuklarıyla eğlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Ailesiyle hafta sonunun keyfini çıkaran Yusuf Hızlı, "Havaları ısınması hem bizim için hem de çocuklar için iyi oldu. Ramazan ayında olması daha iyi oldu, zaman geçiriyoruz. Genel de sıcak havalarda hafta sonları piknik tarzı etkinlikler yapıyoruz. Havaların ısınması toplumsal alanları kalabalıklaştırıyor" dedi.

"Soğuk havalar baya uzun sürdü"

Ailesiyle park gelen Abdullah Boztaş, "Soğuk havalar baya uzun sürdü, Sakarya’da kışı ve karı yaşadık. Sıcak havaların gelmesi bizim için ve çocuklar için iyi oldu. Kış boyunca içeride kaldık, dışarda piknik, çocuklarla oynamak şuan en çok yapılanlar" diye konuştu.