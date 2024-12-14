Muş İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla SİBERAY projesini radyo kanallarında anlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, kullanılan farklı iletişim araçları ile vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Son olarak, Türkiye genelinde yayın yapan iki radyo kanalının ortak yayınına katılan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, önemli bilgiler paylaştı. Programda, sosyal medyanın etkilerinden güvenli internet kullanımına, teknoloji bağımlılığından siber zorbalığa kadar geniş bir yelpazede konular ele alındı. Yayın sırasında, dinleyicilere siber suçlardan korunma yolları anlatılarak bilinçli bir teknoloji kullanımının önemi vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversiteler, okullar, kamuya açık alanlar ve şehir stadyumlarında düzenlenen etkinliklerle yaklaşık 28 bin kişiye ulaşıldı.

Öte yandan vatandaşların siber tehditlere karşı korunması hedeflenerek SİBERAY projesi ile her yaş grubuna hitap eden bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.