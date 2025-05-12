Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Sayar, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Kütahya Valisi Musa Işın ile Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi makamlarında ziyaret etti.

Valilik makamında heyeti kabul eden Vali Musa Işın, sosyal güvenlik sisteminin toplumun her kesimine doğrudan temas eden hayati bir yapı olduğunu belirtti. Vali Işın, "İnsanlarımızın geleceği, refahı ve huzuru için büyük bir sorumluluk üstlenen sosyal güvenlik teşkilatı, vatandaşlarımızın hayatına dokunan son derece kıymetli bir görevi yerine getirmektedir" dedi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü İsmail Sayar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Kahveci, sosyal güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ziyarette ayrıca, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kahveci, nazik ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla SGK heyetine teşekkür etti.

Her iki ziyarette de karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.