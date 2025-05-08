Rusya’nın Soçi Limanı’ndan 947 yolcu ve 440 personel ile hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, 2025 yılı turizm sezonunun ilk seferini Samsun’a gerçekleştirdi.

Geçen yıl da birçok sefer düzenleyen kruvaziyer, bu sezonun açılış seferi kapsamında bugün öğle saatlerinde Samsun Limanı’na yanaştı. Turist kafilesini Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş karşıladı. Gelen turistlerin acenteler aracılığıyla belirlenen tur programlarına yönlendirildiğini belirten Demirtaş, Hıdırellez şenliklerinin ardından kruvaziyer seferinin başlamasının turizm sezonu açısından sevindirici olduğunu ifade etti. Demirtaş, "Samsun, kilometrelerce sahil şeridi, 10 bin yıllık tarihi ve Cumhuriyet yolculuğundaki önemi ile çok kıymetli bir şehir. Turizm potansiyeli yeni yeni fark edilen Samsun’da doğa, deniz, dağ ve ova gibi zenginlikleri turistlerin beğenisine sunmak için çalışıyoruz" dedi.

"Tüm paydaşlarla birlikte turizmde Samsun’un payını artıracağız"

İl Müdürü Demirtaş, Samsun Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle turizmde tüm paydaşlarla el birliği içinde çalıştıklarını vurguladı. "Turistlere en güzel ev sahipliğini yapmak gibi bir sorumluluğumuz var" diyen Demirtaş, Samsun’un turizm gelirlerinden hak ettiği payı alması için gayret ettiklerini söyledi.

Öte yandan turistler, Samsun ve Amasya’da ziyaretlerde bulunacaklar. Gemi akşam saatlerinde Samsun’dan demir alacak.