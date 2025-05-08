Balıkesir’in Edremit ilçesinde Trafik Haftası, Karagözoğlu İlkokulu’nda düzenlenen program ile kutlandı.
Düzenlenen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından trafik konulu gösteriler sunuldu.
Gösterilerin ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, öğrencilerle birlikte karşıdan karşıya geçiş eğitimi gerçekleştirdi. Uygulamalı eğitimde öğrencilere trafik kurallarına uymanın önemi anlatıldı.
Trafik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca ilçede çeşitli faaliyetlerle devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA