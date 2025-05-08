Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı’nda "Meslek Liseleri Tanıtım Fuarı" başladı.

Fuarın açılış törenine Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Yardımcısı Aziz Solmaz, DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Esnaf Odası Başkanları, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Tavşanlı’daki tüm meslek liselerinin stantlarıyla yer aldığı fuar, öğrencilere çeşitli meslek alanlarını yakından tanıma fırsatı sundu. Okullar, kendi bölümlerini tanıtarak öğrencilere meslek seçimi konusunda rehberlik etti.

Fuarın açılışında konuşan Kütahya’nın Ahi Babası ve Tavşanlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yasin Demirci, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin gücünü gösterdiğini vurgulayarak, "Siz gençler bizim gururumuzsunuz. Yaptığınız işlerle bize onur yaşatıyorsunuz. Kütahya’mızda ahilik ruhunu yaşatacak, diri tutacak olan insanlar bu gençlerimizdir. Biz esnaf ve zanaatkarlar siz gençlere her zaman güveniyoruz. Ülkemiz sizin ellerinizde yükselecektir" dedi.

İki gün sürecek olan fuarda; bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik, sağlık hizmetleri ve motor teknolojileri başta olmak üzere birçok farklı alanda uygulamalı tanıtımlar, bilgilendirme stantları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özellikle lise tercih döneminde olan 8. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarın amacının, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun meslekleri keşfetmeleri olduğu ilçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı tarafından söylendi.