Gaziantep’te trafikte seyreden aracın bagajından yola savrulan kişinin ölümle burun buruna geldiği anlar arkadaki aracın kamerasına anbean yansıdı.

Olay, şehir merkezinde yoğun trafiğin olduğu Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracın bagaj kısmında yolculuk yapan ve kız çocuğu olduğu iddia edilen şahıs, rampa inen aracın bagaj kapısının açılmasıyla aniden yola düştü. Arkadan gelen aracın ani fren yapması muhtemel facianın önüne geçti. O anlar ise arkadaki aracın ön cam kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bagajdan düşen şahsın yola savrulması ve aracın son anda ani frenle durması ve şahsın tekrar düştüğü araca yönelmesi yer aldı.