Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Şehir Alanı Sokak üzerinde seyir halindeki 11 ACG 169 plakalı motosiklet sürücüsü Ekrem Ö., Site Caddesi’ne geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Sürücü Ekrem Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.