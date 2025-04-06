Adana’da Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri’nde kano ile Su Korteji yapıldı. Kortejde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana’da bu yıl "Çocuk teması" ile 13.’sü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 3. gününde Seyhan Nehri’nde Su Korteji düzenlendi. Kanosunu alan Seyhan Nehri’ne gelerek korteje katıldı. Seyhan Nehri’nde rengarenk bir görüntü oluştu. Karnavala gelen ziyaretçiler Seyhan Nehri’nde kano keyfi yaşadı. Bazı vatandaşların ise korteje kostüm giyerek katıldığı görüldü.

Su Korteji’ne katılan vatandaşlar kano yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, karnaval kapsamında birçok etkinliğe katıldıklarını ifade etti.