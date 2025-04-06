Bozüyük ilçesinde ilham veren bir etkinlik gerçekleşti. Saffet Şeker İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Damla Yıldız, gazeteci olma hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atarak Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile makamında röportaj yaptı.

Damla Yıldız, ailesinden aldığı destekle birlikte, ev ödevi kapsamında Kaymakam Öztürk’ü ziyaret etti. Velisi Halil Yıldız ile gerçekleşen bu ziyarette minik öğrenci, sorularıyla röportaj yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Kaymakam Öztürk ise Damla’nın gelecekteki meslek hayaline destek olmak için bu anlamlı röportajı gerçekleştirdi.

Damla Yıldız, bu süreçte hem gazeteciliği deneyimledi hem de ilçe yönetimine dair merak ettiği konular hakkında sorular yöneltti. Kaymakam Adem Öztürk, çocukların hayallerini desteklemenin önemine dikkat çekerken, Damla’nın özgüveninden ve merakından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.