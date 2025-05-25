Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 2025 yılı mutabakatı sonuçlarına göre Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda Adana’nın 15 ilçesinde yetkiyi perçinleyip, Çukurova’da yeniden yetkili sendika oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili; "Güç Birlikte, Zafer Bizimle düşüncesiyle mücadele ettik ve Adana’da ilk kez üye sayımız 12 bini aştı. 8 ayda sendikamıza 1531 yeni üye kazandırarak tarihî bir başarıya imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Adana’da Eğitim-öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda mutabakat sonuçları açıklandı. Buna göre Adana’da Eğitim-Bir-Sen tüm ilçelerde ve il genelinde yetkili sendika oldu.

Mutabakat sürecinin tamamlanmasının ardından Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili açıklamalarda bulundu.

2025 yılında sendika tarihine geçen bir başarıya imza attıklarını duyuran Başkan Sarıgeçili; Adana genelinde ve tüm ilçelerde yetkimizi devam ettiriyoruz. Çukurova ilçesinde de yetkiyi yeniden aldık. Adana’da 11 yıldır taşıdığımız yetki bayrağını, bu yıl tüm ilçelerde dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yetki bayrağımızı bir kez daha karaya, kaleye, denize ve gökyüzüne diktik" dedi.

Bu yıl ilk kez 12 bin üye sayısının üzerine çıkıldığını belirten Mustafa Sarıgeçili, "Adana Şube olarak 12.152 üyeye ulaştık. 2024 yılı Eylül ayından 2025 yılı Mayıs’ına kadar sendikamıza 1.531 yeni üye kazandırdık. Bu başarı, sahada ter döken, emek veren, inanan kadrolarımızın eseridir" diye konuştu.

"Güç Birlikte, Zafer Bizimle"

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Eğitim-Bir-Sen’in bu yılki kampanya sloganı olan "Güç Birlikte, Zafer Bizimle" ifadesinin, Hz. Muhammed’in (sav) "Birlik ve beraberlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap" hadisine dayandığını belirterek, "Bu süreçte gördük ki, inançla bir araya gelmiş yüreklerin önünde hiçbir engel duramaz. Adana’da ortaya koyduğumuz bu mücadele ve kazanım, tam anlamıyla bir birlik ruhunun tezahürüdür" dedi.

"Dirilişin Adı: Emek, Kararlılık ve Vefa"

Sendikanın kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan’ın ‘Her eylem yeniden diriltir beni’ sözlerinden ilham alarak mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Sarıgeçili, bu başarıyı sadece sayılardan ibaret görmediklerini, aynı zamanda bir davanın yeniden dirilişi olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak; "Hep söylediğimiz bir şey var; Yaparsa Eğitim-Bir-Sen yapar. Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye, haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hedefimiz yalnızca yetki değil, aynı zamanda güçlü, etkin, kapsayıcı ve ilkeli bir sendikal duruştur" ifadelerini kullandı.

"Emek, Ömür ve Gönül Veren Herkese Teşekkürler"

Başkan Sarıgeçili açıklamalarını; "Bu başarıda alın teri bulunan Şube Yönetim Kurulumuza, İl Divan Kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine, Kadınlar Komisyonumuza, iş yeri temsilcilerimize, istişare ekiplerimize, emek, ömür ve gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Bu mücadele sırasında hayatını kaybeden dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bize her daim destek olan Genel Merkezimize ve Genel Başkanımız Ali Yalçın’a en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu kişisel değil, kolektif bir zaferdir. Bu zaferin adı, birlikte yürümenin gücüdür. Adana’da yetki sadece rakamlarda değil; kalpte, vicdanda ve mücadelede kazanıldı. Sahada ter döken, hak arayan arkadaşlarımızın çabası olmasaydı bu rekor mümkün olmazdı. Üyelerimizden aldığımız bu güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeye ve eğitim çalışanlarına "İyi ki Eğitim-Bir-Sen var" dedirtmeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı.