Yüreğir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, camiler başta olmak üzere tüm ibadet alanlarında detaylı temizlik ve bakım çalışmaları yaparak bayrama hazırlık sürecine katkı sundu. Halılar özenle temizlenirken, abdesthaneler, şadırvanlar ve ortak kullanım alanları hijyen standartlarına uygun hale getirildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ramazan Bayramı öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bayram öncesinde ilçemizdeki tüm ibadethanelerde ekiplerinizin temizlik çalışmaları titizlikle devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum' ifadelerini kullandı.