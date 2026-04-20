Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (DAİMFED) heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'i makamında ziyaret etti. AFAD'dan sorumlu olan Bakan Yardımcısı Cangir ile gerçekleştirilen görüşmede, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki inşaat süreçleri ve sektörün yaşadığı aksaklıklar ele alınarak, bu sorunların ivedilikle aşılmasına yönelik çözüm odaklı temaslarda bulunulurken birçok konu üzerine de istişarelerde bulunuldu.

DAİMFED heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'i makamında ziyaret etti. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu başkanlığındaki 8 ilin temsilcisinden oluşan heyette; İstanbul Şube Başkanı Tarkan Tüzmen, Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun, Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Kara, Mersin Şube Başkanı Tuygun Eren, Osmaniye Şube Başkanı Abdullah Ulucan, Kahramanmaraş Şube Başkanı Necmettin Kolca, Malatya Şube Başkan Vekili Fatih Sevim, Malatya Şube Sekreteri Miraç Sevim ve Kahramanmaraş Şube Sekreteri Adem Bozdoğan yer aldı.

AFAD süreçlerine anında müdahale

Bakanlık bünyesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) sorumlu olan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile yapılan görüşmede, deprem bölgesindeki inşaat ve 'Yerinde Dönüşüm' projelerindeki bürokratik engeller masaya yatırıldı.

Görüşme sırasında, Malatya'da personel eksikliği nedeniyle işlemlerin yavaşladığını belirten Malatya Şube Başkan Vekili Fatih Sevim'in talebi üzerine Mehmet Cangir, Malatya AFAD birimine acil personel desteği sağlanması için talimat verdi. Ayrıca Kahramanmaraş Şube Başkanı Necmettin Kolca tarafından dile getirilen ödemelerdeki gecikmeler ve müteahhitlerin yaşadığı ekonomik zorluklar konusunda da ödemelerin hızlandırılacağı bilgisi Mehmet Cangir tarafından paylaşıldı.

'Yerel müteahhitler 11 ilin ihyasında hızlı aksiyon sağlar'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yerel firmaların bölgeyi ayağa kaldırma noktasındaki kritik rolüne değinerek şunları kaydetti:

'İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'e, 11 ilimizi kapsayan deprem bölgesindeki inşaat faaliyetlerinde yerel müteahhitlerin çok daha hızlı aksiyon alacağını ve şeffaf ihale süreçlerinin devletimiz lehine rekabet oluşturacağını ilettik. Yerel firmaların ihalelere davet edilmesi ve süreçlere daha aktif dahil edilmesi konusundaki destek taleplerimiz olumlu karşılanmıştır. Bu yaklaşım, hem bölge ekonomisini canlandıracak hem de inşaat süreçlerine ivme kazandıracaktır.'

Görüşmede DAİMFED'in konfederasyonlaşma yolundaki vizyonunu da dinleyen Mehmet Cangir, sivil toplum kuruluşlarının tek çatı ve tek ses altında birleşmesinin önemine dikkat çekti. DAİMFED'in 12 vilayeti kapsayan temsil gücünü ve sorunları yerinde tespit etmek için kendisine yapılan ziyareti memnuniyetle karşılayan Cangir, federasyonun çalışmalarını değerli bulduğunu belirterek DAİMFED'e konfederasyon yolunda başarılar diledi.

'Verimli bir görüşme oldu'

Karslıoğlu, 'Bakan Yardımcımız Mehmet Cangir, liyakatli ve çözüm odaklı yaklaşımıyla sektörümüze önemli bir yol haritası çizmiştir. Sektörümüzü zor durumdan kurtaracak kararların alındığı bu verimli görüşme için kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz' dedi.