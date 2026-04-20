Adana'nın Kozan ilçesinde baharın habercisi olarak bilinen leyleklerin göçü gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Kozan'da onlarca leylek, bahar göçü sırasında sürüler halinde uçarak gökyüzünü adeta şenlendirdi. Süzülerek ilerleyen leylekler, hem doğaseverlerin hem de vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde oluşturdukları görsel şölenle dikkat çeken leylekler, bölgeden geçişleri sırasında kameraya yansıdı.

Baharın gelişini müjdeleyen leyleklerin zarif uçuşu izleyenleri hayran bıraktı.