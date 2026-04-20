İstanbul Lider Koleji, eğitim vizyonunu uluslararası akademik iş birlikleriyle güçlendirerek 2 üniversite ile iş birliği protokollerine imza attı.

İstanbul Lider Koleji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi ile sanat ve tasarım alanında öne çıkan Arkın Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile önemli iş birliği protokollerine imza attı. Protokoller, İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan anlaşmalar kapsamında İstanbul Lider Koleji öğrencilerinin akademik gelişimlerini destekleyecek, uluslararası perspektif kazandıracak ve gelecek hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlayacak çeşitli fırsatlar sunulması planlanıyor. İş birlikleri sayesinde öğrencilerin üniversite düzeyindeki akademik çalışmalarla erken yaşta tanışmaları ve küresel ölçekte rekabet edebilecek donanımlar kazanmaları hedefleniyor.

Sanat, tasarım, iletişim ve sahne sanatları gibi alanlarda özgün üretimi merkeze alan ARUCAD ile gerçekleştirilen protokol kapsamında ise öğrencilerin disiplinlerarası bakış açısı kazandıracak ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebilecekleri yeni imkanlar sunulacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Lider Kolejleri İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, eğitimde kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı odağına alan bu tür iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirterek, Türkiye'de ve yurt dışında farklı üniversitelerle yapılacak yeni anlaşmalarla öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Kolej, yenilikçi eğitim vizyonu ve farklı yaklaşımıyla Türkiye'de öncü uygulamalara imza atmayı sürdürüyor.