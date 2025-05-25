Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişimi Ofisi tarafından 29 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında "ATÜ Bilim Kafe" etkinlikleri düzenleniyor. Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek bu etkinliklerle, bilimsel bilgi sade bir dille halka ulaştırılacak.

ATÜ Bilim Kafe’nin amacı, bilimi sadece üniversite koridorlarında değil, toplumun gündelik yaşam alanlarında da konuşulur hale getirmek. Ulu Camii önünden alışveriş merkezlerine kadar farklı lokasyonlarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, akademisyenler kendi uzmanlık alanlarında merak uyandıran konuları herkesin anlayabileceği bir biçimde aktaracak.

"Bilimi toplumla buluşturmayı önemsiyoruz"

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "ATÜ olarak, bilimsel bilginin sadece akademik çevrelerde değil, toplumun her kesiminde karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Bilim Kafe etkinlikleri, bilimi sokağa taşıyan, sade ve anlaşılır bir dille anlatan, gençleri ve halkı bilimsel düşünceyle buluşturan değerli bir adım. Bu tarz faaliyetlerle bilimin günlük yaşamla bağını güçlendiriyor, bilimsel merakı ve sorgulamayı destekliyoruz. Tüm halkımızı bu güzel etkinliklere davet ediyorum."

Etkinlik Takvimi şu şekilde:

Mimarlık: Geçmişten Günümüze Bir Köprü

Konuşmacı: Öğr. Gör. Deniz Erdoğan Ölçer

Yer: Ulu Camii Önü

Tarih: 29 Mayıs Perşembe, Saat: 15.00

Doğadan Havacılığa İlham Yolculuğu

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hürrem Akbıyık

Yer: M1 AVM

Tarih: 30 Mayıs Cuma, Saat: 18.00

Tarlalardan Genlere ve Sofraya: Modern Tohum Teknolojileri Hakkındaki Gerçekler

Konuşmacı: Prof. Dr. Muhammet Şakiroğlu

Yer: Esas 01 AVM

Tarih: 31 Mayıs Cumartesi, Saat: 16.00

Sağlıkta Yapay Zekâ

Konuşmacı: Doç. Dr. Yasin Kaya

Yer: Optimum AVM

Tarih: 31 Mayıs Cumartesi, Saat: 14.00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, geçtiğimiz aylarda, Türkiye’de bilim ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek, Türk bilim insanlarının ve üniversitelerin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla YÖK bünyesinde "Bilim İletişimi Ofisi" kurulduğunu ve tüm üniversitelerde bunun hayata geçirileceğini açıklamıştı. Açılan ofis, Yükseköğretim Kurulu’nun öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan bu inisiyatifle, ATÜ, bilimi sadece laboratuvarlarda değil, hayatın her alanında görünür kılmayı hedefliyor.