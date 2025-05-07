Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, bu yıl 30’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası etkinleriyle yad edilecek.

Kastamonu’da 1481 yılında doğup 1569’da vefat eden Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, dualarla anılacak. Halvetiye tarikatının Şabaniye kolunun piri Şeyh Şaban-ı Veli’yi anmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kastamonu Valiliği ile Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı tarafından düzenlenecek etkinlikler, 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Anma programı üç gün sürecek"

Anma etkinlikleri öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Çiftçi, "Program, Cuma günü ’huzura davet yürüyüşü’ ile başlayacak. Mehter takımı öncülüğünde külliyeye kadar yürüyeceğiz. Cuma namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, dua ve ikram olacak. Ardından Bayraklı Konak’ta hat sergisi açılacak. Cumartesi günü Hanönü ilçesine hareket edilecek. Hanönü’deki özel programın ardından Taşköprü’ye, oradan da Abdal Hasan Türbesine geçilecek. Akşamında ’Kur’an gecesi’ düzenlenecek. İstanbul Çamlıca Camii İmamı ve Müezzini Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirecek. Pazar günü ise Gazipaşa Okulu’nun önünden Haraçoğlu Türbesi’ne hareket edilecek. Türbedeki özel programdan sonra Şeyh köyündeki Adil Bey Türbesi ziyaret edilecek. Öğle namazının ardından vaaz verilecek, mevlit okunacak ve yaklaşık 4 bin kişilik etli pilav ikramı olacak. Böylece 3 günlük programımız tamamlanacak" dedi.

"360 halife yetiştirmiş, 60’ı cinlerden, 300’ü insanlardan oluşmaktadır"

Anma programının önemine değinen Çiftci, "Bu büyüklerimiz önce anlamamız, sonra da yaşam tarzlarını anlatmamız gerekiyor. Onların, Peygamber Efendimizin yaşayışını örnek almalı ve gençliğe de aktarmalıyız. Bu bizim temel görevimizdir. Şeyh Şaban-ı Veli, doğmadan önce babasını, doğduktan kısa süre sonra da annesini kaybetmiştir. Bu yönüyle, Peygamber Efendimizin hayatına benzemektedir. Peygamberimiz de doğmadan önce babasını, 6 yaşında da annesini kaybetmiştir. Bir diğer benzerlik ise Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin ’mürşid-i sakaleyn’ olmasıdır. Yani hem insanlara hem de cinlere mürşitlik yapmıştır. 360 halife yetiştirmiştir. Bunların 60’ı cinlerden, 300’ü insanlardan oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

"İstanbul’un 39 ilçesine büyük zatı anlatacağız"

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Üyesi ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muharrem Avcı da, "2019 yılında Şeyh Şaban Veli Hazretleri’ni vefatının 450’inci yılında dünyaya tanıtmak için büyük çaba gösterdik. 2015 yılında İstanbul’da büyük zatı anlatmaya başladık. İlk olarak Üsküdar’da başladık, sonra Fatih, Bağcılar, Beykoz, Sultanbeyli derken her yıl farklı ilçelere gittik. Şimdi yine bir davet aldım. Bu 16 Mayıs’ta Sultangazi’de toplantıya katılarak, Şeyh Şaban Veli Hazretleri ile ilgili düşüncelerimi ve görüşlerimi paylaşacağım. İstanbul’un 39 ilçesine de gidip büyük zatı anlatacağız. Amacımız Kastamonu’nun, memleketimizin bu büyük manevi değerini tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır" dedi.