Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Minare Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Aytekin(71) idaresindeki 48 HJ 637 plakalı otomobil yoldan çıkarak çam ağaçlarına çarptı. Çarpan araçta mahsur kalan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Keziban Aytekin(70) çevredeki vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkarıldı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşen Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken 112 ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye sevk edilen sürücü Durmuş Aytekin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve eşi Keziban Aytekin ‘in ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Eşen Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürüyor.