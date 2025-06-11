Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.