Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıkarken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Yangın, İslamhaneleri Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahaleye başlarken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 adet helikopterin de havadan destek verdiği öğrenildi.

Ekiplerin yangını karadan ve havadan müdahaleleri ile kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.