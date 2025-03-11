Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada her iki sürücüde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fethiye – Antalya karayolu Ceylan Mahallesi mevkiinde B.S. idaresindeki 48 AFY 106 plakalı otomobil ile O.S. yönetimindeki 34 GCS 230 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.