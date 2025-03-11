Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

18 yaşındaki genç kavga ettiği şahsı ve kavgayı ayırmaya çalışan 5 kişiyi tüfekle vurdu 18 yaşındaki genç kavga ettiği şahsı ve kavgayı ayırmaya çalışan 5 kişiyi tüfekle vurdu

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri tarafından ilçe genelinde trafikte seyir halinde olan sürücülere yönelik denetim faaliyetleri devam etmekte olup, Emirdağ-Bolvadin karayolu, Çobanlar-Bolvadin karayolu ve Çay-Bolvadin karayolu üzerinde denetin yaptı. İcra edilen drone kamera destekli trafik denetim faaliyetinde seyir halindeki sürücülerin ve araçların trafik kuralları ihlalleri kontrol edilerek, yapılan denetimde olumsuz bir durumu rastlanılmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA