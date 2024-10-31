Günümüzde dünyanın eskisine göre çok daha küçük olduğunu ve iş, turizm, eğitim gibi nedenlerle yapılan seyahatlerin kolaylaştığını belirten Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun, “Ancak bu hız ve kolaylık, beraberinde sağlık risklerini de getirmekte” diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun “Seyahat sağlığı, yolculukla ilişkili tüm sağlık ve hastalık durumlarını kapsamaktadır. Seyahat ishali, sarı humma, sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların yanı sıra, yükseklik hastalığı, travma, derin ven trombozu, güneş yanıkları ve jet-lag gibi seyahat sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek sorunlar da seyahat sağlığının kapsamına girer” dedi.

Koruyucu aşılar ve ilaçlar sağlığı korumanın kritik adımları

Geçmiş yıllarda yaşanan büyük salgınlar, bulaşıcı hastalıkların uluslararası seyahatler yoluyla nasıl hızla yayıldığının altını çizen Dr. Uzun, “Sarı humma, Dang ateşi, Zika virüsü ve sıtma gibi enfeksiyonların endemik olduğu bölgelere seyahat ederken gerekli tıbbi önlemleri almak hayati önem taşır. Seyahatten önce, özellikle bu hastalıkların yaygın olduğu ülkelere gidilecekse, koruyucu aşılar ve ilaçlar konusunda bilgi almak sağlığımızı korumak adına kritik bir adımdır” ifadelerini kullandı.

“Endemik hastalıklar ve muhtemel salgınlar hakkında bilgi alınmalı”

Dr. Uzun, “Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika’da uzun yıllardır seyahat sağlığı klinikleri ve merkezleri, seyyahlara destek sağlamaktadır. Seyahatten mümkünse dört hafta önce böyle bir merkeze başvurmak, gidilecek ülkedeki endemik hastalıklar veya muhtemel yeni salgınlar hakkında bilgi almayı sağlar. Gerekli aşıları olmak veya ilaçlarla koruyucu tedbirler almak, yolculuğunuzu sağlıklı geçirmenize yardımcı olur. Bu merkezlerde ayrıca, gidilen bölgedeki sağlık kuruluşları, sağlık sorunlarıyla baş etme yolları, seyahate çıkarken yanınıza almanız gereken küçük bir sağlık çantası gibi konularda da destek alabilirsiniz. Seyahatten döndükten sonra hangi durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerektiği konusunda da bilgi sağlayabilirler” şeklinde konuştu.

Seyahate çıkmadan hekiminizi ziyaret edin

Özellikle kanser hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalıkları bulunanlar, ileri yaştakiler ve bebekler gibi özel sağlık gruplarının daha dikkatli değerlendirilmesi ve seyahat öncesinde uygun önlemlerin alınması gerektiğini belirten Dr. Uzun, “Seyahate çıkmadan önce kişilerin kısa bir hekim ziyareti, seyahatinizin huzurlu ve sağlıklı geçmesine önemli katkı sağlayacaktır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.