Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği “Sevgiyle Kuşananlar” projesi, özel çocukların ışıldadığı bir geceye sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Terziler-Dokumacılar-Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın “Sevgiyle Kuşananlar” isimli projesinin ikinci gösterisi büyük coşku ve mutluluk içinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Seka Deniz Düğün Salonu’nda sahnelenen gösteri, özel çocuklar ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu.

DUYGUSAL VE NEŞELİ ANLAR Kocaeli Terziler-Dokumacılar-Deri Giyim Eşyası İmalat ve Onarımcıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kocaeli’nin sevilen terzileri tarafından dikilen özel kıyafetlerle podyuma çıkan özel çocuklar için duygusal ve eğlenceli anlar sundu. Gösterinin başından sonuna kadar büyük ilgiyle izlenen etkinlik, katılımcılara hem duygusal hem de neşeli anlar yaşattı.

MİNİK GÖKÇE DE SAHNE ALDI Podyumda ilk yürüyen isim anaokulu öğrencisi Gökçe Dora Işık oldu. Lila renkli kıyafetiyle podyumda yürüyen minik Gökçe, masalarda oturanlara çiçek de bıraktı. 6 yaşındaki Gökçe, izleyenler tarafından alkışlandı.

DUYGU YÜKLÜ BİR AKŞAM Programda özel çocuklar, partnerleriyle birlikte şarkılar eşliğinde podyumda yürüdü. Defilede, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Ritim Grubu da sahne alırken, Yeşildoğa Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de podyumda yürüyen çocuklar arasındaydı. Yöresel halk oyunları ekibinin de sergilediği performans, geceye farklı bir renk kattı. Özel çocukların podyumda yürüdükçe yüzlerinde beliren mutluluk, salondaki herkesi duygusal anlar yaşamaya sevk etti.

ARSLAN ÇİFTİ ALKIŞLARI TOPLADI 9 yıldır evli olan ve 1 kız çocuğu sahibi Ahmet ve Aylin Arslan çifti, gösteride sahne aldı. Akülü sandalyelerinde el ele podyumda hareket eden çift, sandalyeleriyle çift olarak dans etti. İzleyiciler, Arslan çiftinin gösterisini büyük bir beğeniyle izleyerek onları alkış yağmuruna tuttu.

ÇOCUKLARIN ENERJİSİ SALONU MUTLU ETTİ

Gösterinin bir diğer unutulmaz anı ise Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Ritim Grubu’na aitti. Ritim grubunun sahneye çıkmasıyla birlikte salonda coşku doruğa ulaştı. Onların eğlenceli performansları adeta geceye damgasını vurdu. Grubun ritmik gösterisi, tüm izleyicileri eğlendirirken özel çocukların da enerjisi salonu mutlu etti.

ODA BAŞKANLARI KATILDI Gösteriye; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaeli Kuaför ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Yavuz Doğar ve Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odası Başkanı İrfan Calap ile davetliler katıldı.

“HEP BİRLİKTE BAŞARABİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR” Projenin öncüsü olan Şaziye Kahrımanlı yaptığı konuşmada, “2019’da başlattığımız bu projeye pandemi araya girdiği için ara vermek zorunda kaldık. Ancak özel çocuklarımız, projenin devamı için bize sürekli yazılar yazdı. Gece gündüz demeden, büyük bir heyecanla çalışarak bu projeyi yeniden hayata geçirdik. Hep birlikte başarabileceğimiz çok şey var. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR ÖZEL ÇOCUKLARIN YANINDA Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, geceye dair düşüncelerini paylaşarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletmek isterim. Büyükşehir olarak bugüne kadar özel çocuklarımıza birçok yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GECEDE EĞLENCE VE NEŞE BİR ARADA Etkinlik, duygusal anların ardından eğlenceli bir atmosferle devam etti. Özel çocuklar ve aileleri, gece boyunca keyifli anlar yaşarken, izleyiciler de gösteriyi büyük bir mutluluk içinde takip etti. Hem duygusal hem de eğlenceli anlar, Kocaeli’nin sosyal yaşamına yeni bir dokunuş kattı.