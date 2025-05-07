Mersin’in Bozyazı ilçesinde düzenlenen Bilim Fuarı ilgi gördü. Öğrenciler gerçekleştirdikleri araştırma projesi ile Bozyazı Anadolu Lisesi çevresindeki biyoçeşitliliği de tespit etti.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı, Bozyazı Anadolu Lisesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fuara, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven ile birçok davetli katıldı. Proje stantlarını gezen protokol üyeleri, öğrencilerden projeleri hakkında detaylı bilgi aldı. Fuar, öğrenciler için hem öğretici, hem de özgüven kazandıran bir deneyim oldu.

"Okul çevresindeki biyoçeşitlilik tespit edildi"

Fuarda dikkat çeken projelerden biri ise tematik konusu ’biyoçeşitlilik’ olan ’Doğal Yaşam Alanlarının Korunmasının Ekosistem Dengesine Etkileri’ başlıklı araştırma projesi oldu. Projenin danışmanı coğrafya öğretmeni Oğuz Rişvan olurken, proje ekibinde öğrenciler Şule Yalçı ve Kiraz Nur Kovancı görev aldı. Projenin amacı, Bozyazı Anadolu Lisesi ve çevresindeki biyoçeşitliliği fark etmek, türleri tanımak ve bu konuda öğrenci bilincini artırmak olarak açıklandı. Gözlem, betimleme, saha taraması ve sunum tekniklerinin kullanıldığı çalışmada, okul çevresindeki biyoçeşitlilik tespit edildi ve elde edilen veriler okul öğrencileriyle paylaşıldı. Proje sonunda, doğal yaşam alanlarının korunmasının ekosistem üzerindeki olumlu etkileri vurgulanırken, biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği için çeşitli çözüm önerileri sunuldu.