Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen "Seven Seas Voyager" adlı yolcu gemisi, toplam 674 yolcu getirdi.

Merkezi ABD’nin Florida’da eyaletinde bulunan Regent Seven Seas Cruises adlı firmanın yolcu gemilerinden biri olan Seven Seas Voyager, sabah saatlerinde Kos Adası’ndan Bodrum’a geldi. 2001 yılında İtalya’da üretilen Bahamalar bayraklı 206 metre boyunda, 29 metre genişliğinde ve 56 metre yüksekliğindeki gemi, 706 yolcuyu misafir edebiliyor. Her odasında balkonu bulunan kruvaziyer, misafirlerine lüks bir tatil imkanı sunuyor.

Seven Seas Voyager adlı geminin bugünkü ziyaretinde çoğunluğu Amerikalı olmak üzere toplam 674 yolcu ile 447 personel bulunuyor. Geminin Bodrum’dan sonra Kuşadası Limanı’na hareket edeceği belirtildi.