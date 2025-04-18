AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevdenur Karabacak Çakıcı, Kütahya Başkanı Eyüp Kahveci’ye yönelik sert bir açıklamada bulundu.

Belediyenin yönetim zafiyetine dikkat çeken Çakıcı, alınan kararların şeffaf şekilde meclis gündemine taşındığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Sayın Başkan, yönetemediğiniz belediyeden dolayı suçunuzu bastırma çabanızı, sesinizi yükseltmenizden anlıyoruz. Geçen bir yıl boyunca Kütahya’ya hizmet için alınan tüm kararlarda biz hep vardık. Kararlar, meclisimizde canlı yayında alınmakta ve kamuoyunun takdirine sunulmaktadır."

Çakıcı, belediye başkanının "Onların geçtiği yolları ben tükettim" sözlerine de tepki gösterdi: "Tam olarak neyi kastettiğinizi merak ediyoruz. Hangi yolları, nasıl geçtiğinizi açıkça ifade edebilir misiniz?"

Adalet vurgusu yapan Çakıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarla ilgili gösterilen tutuma da dikkat çekti ve "Devletin temelini oluşturan adalet ve yargıya olan inancımızı her fırsatta vurgularken; bir yandan İBB ve iştiraklerine yönelik soruşturmalar karşısında en önde protesto edenlerden olmanızı hayretle izliyoruz. Tutarsızlıklarınız karşısında bunu bile eleştiremiyoruz." diye belirtti.

"Biz bu makamlarda olduğumuz sürece yolsuzluğa geçit vermeyiz"

Açıklamanın devamında belediyedeki mali disiplinsizlik ve hizmet eksikliğine değinen Sevdenur Karabacak Çakıcı şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

"Biz bu makamlarda olduğumuz sürece yolsuzluğa geçit vermeyiz, usulsüz işlere göz yummayız. İşçilerin maaşlarını ödemeyi bir lütuf, bir hizmet gibi sunmanız yerine, bunun sizin asli göreviniz olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz."

Son olarak, Kütahya’daki temel belediyecilik sorunlarına değinen Cakıcı, belediye başkanını göreve davet etti: "Ankara’yı görmeye karar vermişsiniz. Sizin ’kibarlık’ aldığınızı çok iyi biliyoruz. Ancak Ankara yoluna çıkmadan önce Kütahya mahallelerine uğrarsanız; park ve bahçelerin bakımsızlığını, yolların ne derece bozuk olduğunu, trafik sorununu, çevre kirliliğini ve yüksek su faturalarını yerinde görebilirsiniz. Belki o zaman belediye başkanlığı yapmaya gerçekten karar verirsiniz."