Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi ile Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğinde yürütülen "Sesin ve Rengin Yolculuğu" adlı proje kapsamında hazırlanan resim sergisi, Kütahya Valiliği önünde düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışı, Kütahya Valisi Musa Işın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Vali Işın, sanatı ve sanatçıyı desteklemenin önemine değinerek, projeye emek veren öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Gençlerin yeteneklerini sergileyebilecekleri bu tür etkinliklerin, şehirler arası kültürel etkileşimi de artırdığını vurguladı.

Proje kapsamında, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 20 eser ile Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 23 eserinden oluşan toplam 43 resim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte ayrıca Elazığlı öğrenciler tarafından sahnelenen yöresel halk oyunları, programa renk kattı. Renklerin ve ezgilerin buluştuğu etkinlik, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programa; Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Vedat Kültür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mustafa Demir, Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Fahri Karataş, il protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.