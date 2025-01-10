Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türk Kültür ve Sanat Derneği’nde ses sanatçısı Başkim Çabrati’nin evine konuk olurken, 78 yaşındaki Çabrati, Kurti için “Haydar Haydar” şarkısını söyledi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti 9 Şubat’ta gerçekleşecek genel seçimler öncesi faaliyetlerini aralıksız sürüyor. Başbakan Kurti, bugün Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde 1951 yılından bu yana faal olan “Doğru Yol” Türk Kültür ve Sanat Derneği’nin kanun ve ses sanatçısı 78 yaşındaki Başkim Çabrati’yi ziyaret etti. Başbakan Kurti’yi evinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Çabrati, Başbakan’a kanun eşliğinde “Haydar Haydar” şarkısını söyledi. Çabrati, “Eski Yugoslavya lideri Tito’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve bugün de size şarkı söylemek bana mutluluk verdi, çok mutluyum” açıklamasını yaptı.