Antalya’nın Serik ilçesinde D-400 karayolu kenarında çıkan yangın, trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Serik ilçesi D-400 karayolu üzerindeki Yukarıkocayatak Mahallesi yakınlarında, yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, karayolundan geçen sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.