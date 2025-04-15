Antalya’nın Serik ilçesinde annesinin elini bırakarak kaybolan 4 yaşındaki çocuk, zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi ve halkın duyarlılığı sayesinde kısa sürede bulunarak annesine teslim edildi.

Olay, Akçaalan Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi Melek Kaya ile birlikte markete gelen 4 yaşındaki Tuna T., bir anlık dalgınlıkla annesinin elini bırakarak kayboldu. Paniğe kapılan anne, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ve durumu Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, çocuğun bulunabilmesi için ilçe genelinde anons yaparak halkı bilgilendirdi. Vatandaşların duyarlı yaklaşımıyla birlikte ekipler kısa sürede küçük Tuna’yı Akçaalan Mahallesi’nin ara sokaklarında buldu.

Çocuk, zabıta ekiplerince annesi Melek K.’ye teslim edildi. Oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne, başta zabıta ekipleri olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti.