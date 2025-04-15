Tekirdağ Muratlı-Süleymanpaşa yolu kenarına dökülen çuvallar dolusu soğan, vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından yol kenarına bırakılan soğanlar, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Cezaevini geçtikten sonra yolun kenarında rastlanan ve çuvallar içinde doğrudan toprağa dökülen soğanların uzun süredir orada olduğu öne sürüldü. Bölgeden geçen vatandaşlar, hem israfa hem de çevre kirliliğine tepki gösterdi.

"Bu kadar gıda çöpe gitmemeli" diyen vatandaşlar, yetkililerin konuya el atmasını istedi. Bazı vatandaşlar da sosyal medyada tepkilerini paylaştı.