Serdivan Belediyesi, istilacı kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çerçevesinde yoğun ilaçlama çalışmaları başlattı.

Bu yıl başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı Serdivan Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçenin genelinde, özellikle kırsal alanlar ve köylerde ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, kış dönemindeki mücadelenin bahar aylarında tarım alanlarının korunması açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor. Tarım ürünlerinin verimini artırmak ve zararlıların yayılmasını engellemek amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Belediye ekipleri, mücadelede toplumsal destek çağrısında bulunarak vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi. Serdivan Belediyesi yetkilileri, “Tarım alanlarımızı korumak ve halk sağlığını ön planda tutmak için ilaçlama çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte mücadele ederek çevremizi bu zararlı türden arındıracağız. Geleceğimiz için özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.