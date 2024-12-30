Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Darboğaz Mevkii’nde önemli bir yol düzenleme çalışmasını tamamladı. Trafik akışını olumsuz etkileyen bölgede, iki yolun birbirine bağlanmasıyla trafik yükü hafifletildi.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, bağlantı yolu asfaltlanarak hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlandı. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Serdivan Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde ulaşımı rahatlatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade ederken, yol düzenlemelerinin trafik yoğunluğunu azaltmada etkili olacağı belirtildi.