Serdivan Belediyesi ilçedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Arabacıalanı Mahallesi’nde bulunan Serdivan Rehberlik ve Araştırma Merkezi bahçesinde detaylı çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde bahçedeki genel temizlik sağlanırken, yeşil alanlar titizlikle düzenlendi. Ekiplerin, yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması ve peyzaj düzenlemeleri gibi detaylı çalışmalarıyla birlikte, bahçenin hem estetik görünümü yenilendi hem de kullanım alanları daha işlevsel hale getirildi.