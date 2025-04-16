Başiskele’de bulunan Serdar Mahallesi’ndeki 5 sokak, yaklaşık 15 bin ton asfalt kullanılarak yenilenecek.

Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi’nde 5 sokağı daha asfalta hazırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle İbrahim Hakkı Caddesi ve Özgürlük Sokak’ı sıcak asfaltla kaplayan ekipler, plan ve programlar çerçevesinde üstyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediye ekipleri Alparslan Sokak, Vadi Caddesi, Özlem Sokak, Hafız İsmet Sokak ve Şehit Fatih Sultan Karaaslan Caddesi’nin eski yıpranmış yollarını boydan boya kazıdı. Ardından zemin hazırlama ve temel malzeme serimi yapılan 5 yol sıcak asfalt serimine hazır hale getirildi.

Yaklaşık 7600 metrelik içme suyu hattı yenilenen Serdar Mahallesi’nin her bir sokak ve caddesi, yapılan plan ve programlar çerçevesinde yaklaşık 15 bin ton asfalt kullanılarak yeni hale getirilecek, ulaşım kalitesi ve güvenliği artırılacak.