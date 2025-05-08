Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini koruma ve ekonomik kaynakları verimli kullanma hedefiyle, park, meydan ve orta refüjleri süsleyen mevsimlik çiçekleri kendi seralarında yetiştiriyor. Dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilir bir üretim modeli geliştirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, belediye kendi çiçeğini kendisi üreterek önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Akçakale İşletmesi’ndeki kurulan modern seralarda, otomatik sistemlerle desteklenen üretim altyapısı sayesinde çiçek ve fidan üretimi daha verimli hale getirildi. Seralarda görevli uzman personeller tarafından tohumdan fideye kadar her aşama titizlikle takip ediliyor. Fideler yeşerdikten sonra Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sahaya sevk edilerek şehrin farklı noktalarına dikiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akçakale’de kurulan seralar sayesinde üretim kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Akçakale İşletmesinde yılda 250 bin adet yazlık mevsimlik çiçek ve 250 bin adet kışlık mevsimlik çiçek (hercai menekşe, süs lahanası) üretimi gerçekleştiriliyor. Böylece toplamda 500 bin adet çiçek, kent genelindeki park, bahçe ve refüjleri süslemek üzere kullanıma sunuluyor.

Çiçek üretiminin yanı sıra, belediye peyzaj düzenlemelerinde kullanılan bitkilerin üretimini de kendi imkânlarıyla sürdürüyor. Akçakale İşletmesinde yıllık 10 bin adetlik çalı grubu üretimi yapılırken, berberis, biberiye, gül, taflan ve şimşir gibi türler park ve bahçeleri renklendiriyor. Ayrıca çınar, dut, melia ve ligustrum gibi ağaç türlerinin üretimi de yine bu seralarda gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki uzman mühendisler tarafından üretilen tüm bitkiler bir yandan şehirde görsel zenginliği artırırken, diğer yandan ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, üretilen bitkileri sahaya sevk ederek şehrin dört bir yanını belediyenin kendi üretimi olan rengârenk çiçeklerle süslüyor.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın destekleriyle üretim kapasitelerini artırdıklarını ve önümüzdeki yıllarda daha fazla üretim gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.