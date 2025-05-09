Bilecik’in sevilen avukatlarından Semih Yavuz, vefatının ikinci yılında anlamlı bir anma programıyla yâd edildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde önceki yıllarda AK Parti’den Belediye Başkanı adayı olan, önceki dönem AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı ve İl Seçim İşleri Başkanı olarak görev yapan Bilecik Barosu’na kayıtlı Avukat Semih Yavuz’un vefatının ardından anısını yaşatmak adına geleneksel şifalı pilav ikramı düzenlendi.

2023 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Semih Yavuz için düzenlenen etkinlikte, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yavuz’un ailesi ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Cuma namazının ardından Şeyh Edebali Türbesi’nde gerçekleştirilen ikramda, Yavuz’un hatırası dualarla anıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "2023 yılında ahirete irtihal eden kıymetli yol arkadaşımız, İl Yönetim Kurulu Üyemiz Semih Yavuz’u rahmetle anıyoruz. Onun hatırasını yaşatmak için ailesiyle birlikte pilav ikramında bulunduk. Kendisine bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet, ruhu şâd olsun" ifadelerini kullandı.