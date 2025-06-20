Bir dizi program ve temaslar kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, beraberindeki heyet ile birlikte Selendi Belediye Başkanı Murat Daban’ı ziyaret ederek ilçeyi kalkındıracak projeleri konuştu.

Belediye Başkanılık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert ise Selendi için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini, birlik ve beraberlik içinde güzel işlere imza atacaklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin beklentilerine cevap verecek projeleri, Selendi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak yerel hizmetleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi istişare ettik. AK Parti olarak milletimizin her bir ferdine dokunan, yerelden genele yayılan siyaset anlayışımızla Selendi’mizde de durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek, birlik ve beraberlik içinde güzel işlere imza atacağız." dedi.