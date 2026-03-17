Manisa'nın Selendi ilçesinde mübarek Kadir Gecesi dolayısıyla camiler dolup taştı. İlçe genelinde vatandaşlar geceyi ibadetle geçirmek için camilere akın etti.

Merkez Yeni Camii başta olmak üzere birçok camide yoğunluk yaşanırken program, Derviş Makas'ın namaz öncesi yaptığı vaaz ile başladı. Vaazda Kadir Gecesi'nin İslam dünyası için taşıdığı önem ve faziletleri anlatıldı.

Vaazın ardından kılınan teravih namazı sonrası cemaat ellerini semaya açarak bol bol dua etti. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin manevi atmosferinde duygu dolu anlar yaşadı.

Kadir Gecesi'nin huzur ve bereketini birlikte yaşayan Selendililer, gece boyunca ibadet ederek bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirdi.