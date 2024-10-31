Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, teknoloji ile maliyetten ve zamandan tasarruf ederek zarar gören meralara dron ile tohum ekimi yapıyor.

Düzce’de 2023 yılının temmuz ayında meydana gelen selde biriken su sonucu zarar gören Bahçeköy ve Paşakonağı Köylerince ortak kullanılan meraya bakanlık bütçesi ile temin edilen yapay çayır mera tohumu İl Müdürlüğü envanterindeki dron ile ekimi gerçekleştirildi.

Toplam bin 500 dekar olan meranın selden zarar görüp çorak kalan yaklaşık 500 dekar bölümü bin kilo tohum atılarak desteklendi. Selden zarar gören meranın ıslahı amacıyla İl Müdürlüğü teknik personelince dron kullanılarak ekimi yapılan, İngiliz çimi, kamışsı yumak, domuz ayrığı, ak üçgül ve çayır üçgülünden oluşan 5’li yapay çayır mera karışımı ile zarar gören alan önümüzdeki otlatma sezonuna hazır hale gelecek.