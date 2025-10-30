Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Mersin Gençlik Festivali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuyla taçlandı. Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda binlerce Mersinliye unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin son gününde sahne alan Bağcan, sevilen eserlerini ’Cumhuriyet Bayramı’na özel repertuvarıyla seslendirirken, alanı dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer de konsere katılarak vatandaşlarla birlikte bayram coşkusunu paylaştı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan Seçer çifti, vatandaşlarla birlikte ‘Parla’ marşını söyledi.

Meydanı dolduran Mersinlilere seslenen Başkan Seçer, "Cumhuriyet her şeydir. Cumhuriyet, her şeyden önce özgür bireydir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşlarıyız. İyi ki cumhuriyet var" dedi. Konuşmasında ’Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden alıntı yapan Seçer’in sözlerine gençler hep bir ağızdan eşlik etti.

Meral Seçer ise "Cumhuriyet özgürlük, eşitlik ve umut demektir. Hepimiz Atatürk’ün izinde, cumhuriyetimizin muhafızlarıyız" diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile meydan adeta bayram yerine döndü. Festival kapsamında MC Halil & DJ Onur da performans sergiledi.

Konserin ardından konuşan katılımcılar, Selda Bağcan’ı sahnede izlemekten duydukları mutluluğu dile getirerek festival organizasyonu için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.