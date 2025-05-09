Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin Hatice Hatun Çocuk Mektebi’nde ailelere yönelik düzenlediği "Çocuğumun farkındayım bunun için kurstayım" projesinde bu dönemin son programı yapıldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi örnek yapısının yanında her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor. Aileyi ve çocukları önceleyen projelerden bir tanesi olan "Çocuğumun farkındayım bunun için kurstayım" eğitim seminerine katılan aileler çocukları ile olan ilişkilerine katkı sağlayacak 8 seansı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Külliyede gerçekleştirilen törende ailelere sertifikalarını Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı takdim etti. Törende psikolojik danışmanlar, müftülük vaizleri ve eğitmenler de yer aldı.

"Külliyemiz 7’den 70’e her yaştan insanımızın buluştuğu bir merkez"

Sertifika programının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Buraya her gelişimizde görüyoruz ki ektiğimiz tohumlar artık çok güzel filizler vermiş, yeşermiş, başaklar olgunlaşmış ve mahsulleri toplamaya başlamışız. O yüzden çok mutluyum. Buradaki icra edilen programlar sayesinde hocalarımız çocuklarımıza en güzel şekilde dinimizi, ahlaki değerlerimizi, toplumsal anlamda elde etmeleri gereken bütün bilgileri en güzel şekilde veriyor, kazandırıyor. Bir taraftan da velilerimize böyle güzel seminer programlarında çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri bilgileri en güzel şekilde sunuyorlar. O yüzden başta değerli müftümüz olmak üzere tüm ekibine, burada görev alan hocalarımıza, il müftülüğünden burada görev alan kıymetli hocamıza, ekibine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradaki yapılan çalışmalar bizim için çok önemli. Çünkü burada örnek bir projeyi hayata geçirmeye çalıştık. Burası cami merkezli bir külliye ve mahallemizdeki 7’den 70’e herkesin buluştuğu bir merkez. Amacımız, bu projeyi burada hayata geçirebilmekti. Elhamdülillah, bu proje hayata geçti. Çok kıymetli hocalarımız, öğreticilerimiz burada görev alıyor; çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak, iletişimine destek olacak, aile içinde de belki eşler arasında uyumu daha güzel hale getirecek çok faydalı bilgileri burada sizlerle paylaşıyorlar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki sizlerin bugün burada olması bizim için çok önemli. Çünkü eminim ki hepiniz çocuklarınızla ilgili bir endişe taşıyorsunuz ki buradasınız. Çocuklarınızı daha iyi yetiştirmek ve kendinizi de geliştirmek anlamında bir endişe taşıyorsunuz ki buradasınız. Bu endişeyi taşıyor olmak çok önemli. Burada olan tüm velilerimize, hanımefendilere, beyefendilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim çocuklarımızın bahtını açık etsin. Onları dinini en iyi şekilde bilen, devletine, milletine, ülkesine bağlı hayırlı nesiller olarak yetiştirmeyi de bizlere nasip etsin" şeklinde konuştu.

Seminere katılan aileleri tebrik eden ve 8 ay boyunca çocuklarla beraber çok şey öğrendiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, "Aile, devletin en küçük kurumu ve ne kadar sağlam temeller üzerine kurulursa milletler ve devletlerin geleceği de o kadar sağlam olur. Sağlam nesilleri sağlam anne ve babalar yetiştirebilir. Sizler de bugüne kadar bunun gayreti içerisinde oldunuz" diye konuştu.