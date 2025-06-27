Selçuk Üniversitesi, iş dünyasının beklentilerine yönelik önemli bir adım daha attı. Araştırma Dekanlığı öncülüğünde İş Geliştirme Akademisi kuruldu. Üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedefleyen projeyle, akademik bilgi birikiminin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, İş Geliştirme Akademisi toplantısında yaptığı konuşmada, bir üniversitenin, bulunduğu şehir ve toplumla bütünleşmeden gerçek anlamda başarıyı yakalamasının mümkün olmadığını belirterek, "Bizim temel hedefimiz, Selçuk Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik potansiyeli daha ileriye taşımak ve bu potansiyeli toplumsal faydaya dönüştürmektir. Konya ile güçlü bir etkileşim içinde, ülkemizin kalkınma sürecine öncülük edebilecek bir yapıya sahibiz. Bu toplantılarla üniversite-sanayi iş birliğinin temellerini atarak, Konya’nın sanayi, özel sektör ve ekonomik kapasitesini ulusal düzeyde daha görünür ve etkili hale getirmeyi hedefliyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak, sadece bilim üreten değil, aynı zamanda kalkınmanın önünü açan öncü bir kurum olma vizyonunu taşıyoruz" dedi. Bayramoğlu, "Özel sektörü sahip oldukları tüm sorunların çözüm önerilerinin konuşulacağı üniversitemize davet ediyoruz" diyerek iş birliği çağrısında bulundu.

Akademisyenlerin ve sanayicilerin bir araya geldiği verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirten Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, "Çok güzel çıktılar elde edildi. Selçuk Üniversitesi öncülüğünde çok güzel işler ortaya konulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Ecolarıum Dijital Teknolojileri A,Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca ise, üniversite - piyasa iş birliği kapsamında neler yapılabileceğini akademisyenlerle, piyasa temsilcileriyle, kamu kurumlarının temsilcileriyle istişare etme ve somut sonuçlar elde etme imkanına kavuştuklarını söyledi. Üniversite - sanayi iş birliğinin, herkesin değerini bildiği ancak uygulamakta problem çektiği bir yapı olduğunu dile getiren Girişimci İş Adamları Vakfı Başkan Yardımcısı İhsan Polat da "Bu toplantıda uygulamakta zorlandığımız alanların nasıl kolaylaştırılabileceği ele alındı. Önümüzdeki süreçte gerekli fonları oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Selçuk Üniversitesi Tarım ve İklim Değişiklikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kubilay Kurtuluş Baştaş da "Üniversitemiz ve sanayi iş birliği açısından çok olumlu sonuçlar ortaya konulacak. Konya için çok başarılı sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz" dedi.

Selçuk Üniversitesi Araştırma Dekanlığı öncülüğünde kurulan İş Geliştirme Akademisi kapsamında belli aralıklarda tematik toplantılar düzenlenerek üniversite-sanayi iş birliğinin sürekli ve yapısal hale getirilmesi, akademisyenlerin saha sorunlarını doğrudan iş insanlarından dinleyerek araştırma ve çözüm önerileri geliştirmesi, ortak Ar-Ge ve inovasyon projelerinin üretilmesi, teknoloji transferi ve patent süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

İş Geliştirme Akademisinin katılımcıları akademisyenlerden (mühendislik, sosyal bilimler, sağlık bilimleri vb.), sanayi temsilcilerinden, organize sanayi bölgeleri yöneticilerinden, KOBİ temsilcilerinden, Teknopark ve TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) uzmanlarından oluşuyor.